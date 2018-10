Philippe Geluck... Parrain de l'émission de clôture Cap 48, c'est comme Chat !

L’auteur et dessinateur belge, Philippe Geluck était avec nous ce matin - il sera le parrain de la grande soirée Cap 48.

C’est donc le papa du Chat qui succède à Jean-Luc Reichmann en tant que parrain pour l’émission de clôture de l’opération Cap 48.

La grande soirée Cap 48 sera présentée par Jean-Louis Lahaye avec Maureen Louys et Elodie de Sélys. Plusieurs artistes comme Slimane, Louane ou encore Claudio Capéo viendront soutenir la cause. Vous découvrirez aussi de nombreux reportages et témoignages sur le combat au quotidien contre le handicap.

Une journée Philippe Geluck, ça ressemble à chat...

Entre quelques séances promo, je suis visé à mon chevalet 10 heures par jour ! quand je ne dessine pas je peints, quand je ne peints pas je sculpte ... C'est aussi ma femme qui me poursuit avec la boite de scrabble tant elle aime ça. Et Parfois je la laisse gagner pour me faire pardonner d'être si peu disponible. Une autre action solidaire ! Rire - Parfois je cuisine ou je m'affale sur le divan.

J'ai un coeur d'artichaut... donc si on me sollicite je dis oui comme pour l'achat de post it Cap 48! J'ai participé à 45 actions solidaires sur l'année, c'est dire.

Cap 48 c'est emblématique, c'est la grande opération solidarité de la RTBF.

Vous pouvez encore acheter des Post-it Cap 48 à 10 euros jusqu’au 7 octobre ou faire un don sur le site internet de l’opération : www.cap48.be

Qu'en est-il du business autour du chat ? Il y a de multiples produits dérivés, des dégustations de vins, je les essaie bien évidemment ! Il y a des préservatifs à l'effigie du Chat aussi autant dédramatiser, ... C'est toujours des choses que je crée à la suite d'un coup de coeur !

Quant à Monsieur Dictionnaire, il est passé de l'autre côté - il sera certainement tondu à la libération !