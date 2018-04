Petites évasions plurielles au coeur de notre Wallonie !

Opération "Wallonie Week-end Bienvenue" ce week-end au coeur de nos régions.

Plusieurs week-ends par an, différentes communes de Wallonie sont mises à l’honneur au travers de leurs habitants (les "ambassadeurs"), qui vous font découvrir leur métier, leur passion... Tout est gratuit et chaque commune propose entre 30 et 65 découvertes.

Ce week-end, 5 communes sont à l’honneur: Frasnes-les-Anvaing (Hainaut), Beauraing (prov. de Namur), Arlon et Marche-en-Famenne (Prov. de Luxembourg) et Herve (Prov. de Liège).

Exemples de découvertes originales:

A Marche-en-Famenne: une artiste qui peint en s’inspirant des chansons de Francis Cabrel dont elle est fan; à Arlon, une école de sabre japonais avec un magasin samouraï-médiéval (avec aussi du matériel ninja); à Herve, l’entreprise La Drach, qui produit des pekets insolites, par exemple le "Peket Kipik", au goût de bonbons "couilles de singe"…

A Marche-en-Famenne: une initiation à la "survie" dans la nature avec Alain Tilman, fondateur d’Esprit Aventure, qui propose des journées et stages d’aventures dans la nature. Alain Tilman est un militaire à la retraite et grand voyageur de l’extrême; il a appris tous ses "trucs" sur le terrain, notamment au contact des populations rencontrées (au Népal, par exemple…) qui vivent dans la nature avec 3 fois rien. Aujourd’hui, il transmet son savoir aux familles, écoles et randonneurs. Pour WWB, rendez-vous au Fond des Vaulx pour apprendre à se construire un abri, à faire du feu et à se préparer à manger avec ce qu’on trouve: par exemple une salade de fleurs et pissenlits, des galettes de pain, un pesto d’ail des ours… Vous apprendrez aussi que, pour garantir votre survie dans la nature (pour 48h), vous avez besoin d’avoir sur vous les 5C: contenant, couteau, corde, couverture et chaleur (quelque chose pour allumer un feu). Et les principales qualités à voir sont, dans l’ordre d’importance: 1/ le mental, 2/ les connaissances, 3/ le matériel. Autre notion: la règle des 3. On peut mourir au bout de 3 sec d’inattention, 3 min sans oxygène, 3h d’hypothermie, 3 jours sans eau, 3 semaines sans manger et 3 mois sans vie sociale…

à Infos: www.walloniebienvenue.be et vivacite.be