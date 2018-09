Petite leçon de flamand avec Meneer Jean-Luc!

On ne sait pas si c'est la journée de la Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement communauté française) qui l'a inspiré, mais Jean-Luc Fonck a utilisé du Woordenschat pour sa chanson du vendredi... Une belle histoire d'amour pour Gerda et surtout un bon oefening pour nos oreilles ce matin... Vous n'avez pas tout compris ou vous voulez la rechanter avec lui? Voici les paroles... Proficiat Jean-Luc!

OH GERDA...IK HOU VAN JOU...JE T’AIME...

OH GERDA...IK KOUD VAN JOU...JE SUIS FROID DE TOI

IK ZAL U RACONTEREN EEN MOOI HISTOIRE

QUI M’EST ARRIVEREN UN JOUR QUE C’ETAIT LE SOIR

C’ETAIT PEUT-ETRE UN DINDSDAG OU MEME UN MERCREDAG

JE NE ME SOUVIENS PLUS DU MOIS MAIS JE ME SOUVIENS DU TOI

DANS LE CIEL LE SOLEIL ETAIT ROND COMME UN MACARON

TU M’AS REGARDE KIJK KIJK ALORS JE T’AI VUE

C’EST ALORS QUE SOUDAIN - PLOPSALAND - TOUT A COUP

JE SUIS TOMBE AMOUREUSE- AMOUREUSE DE TU

OH GERDA...IK HOU VAN JOU...JE T’AIME...

OH GERDA...IK KOUD VAN JOU...JE SUIS FROID DE TOI

WE ZIJN ALLE MANGER UNE PIZZA AUX FRUITS DE MER

ZEEVRUCHTEN PIZZA, C’EST CELLE QUE JE PREFERE

LA PIZZA C’EST BON POUR L’AMOUR C’EST BON POUR LE COEUR

PIZZA IS PRIMA , PIZZA IS LEKKER

APRES CA ON BU QUELQUES BOUTEILLES DE FRANSE WIJN

EN TOUT UNE VINGTIJN SANS COMPTER LES CARAFES

ET PUIS ON A FAIT LES ZAZOUS TOUT NU SUR LES TABLES

TELLEMENT QU’ON ETAIT TOUS LES DEUX POUM PAF

OOOH GERDA - IK HOU VAN JOU - JE T’AIME

OOOH GERDA - IK KOE VAN JOU - JE SUIS VACHE DE TOI

DE CAT CRAPT DE CROLLEN VAN DE TRAP JA JA

DE CAT CRAPT DE CROLLEN VAN DE TRAP NEEN NEEN

JE BENT ZO MOOI - BELLE COMME UNE ORCHIDEE

TU ES MEME PLUS MOOI QUE MA NOUVELLE BMW

TU ES SI JOLIE SI CHAUDE SI CHARMANTE

QU’ON DIRAIT QUE TU ES COMME UNE COUVERTURE CHAUFFANTE

ET PUIS AVEC TOI LA VIE EST VRAIMENT PLAISANTE

SURTOUT QUAND ON RIGOLE SURTOUT QUAND ON PLAISANTE

QUAND TU ES DANS LE LIT ON DIRAIT LA BELLE ET LE BED

TOI TU FAIS LE CAMION, MOI JE FAIS LE POUET POUET

OH GERDA...IK HOU VAN JOU...JE T’AIME...

OH GERDA…IK KOUD VAN JOU...JE SUIS FROID DE TOI