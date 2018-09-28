Petite leçon de flamand avec Meneer Jean-Luc!

On ne sait pas si c'est la journée de la Fédération Wallonie-Bruxelles (anciennement communauté française) qui l'a inspiré, mais Jean-Luc Fonck a utilisé du Woordenschat pour sa chanson du vendredi... Une belle histoire d'amour pour Gerda et surtout un bon oefening pour nos oreilles ce matin... Vous n'avez pas tout compris ou vous voulez la rechanter avec lui? Voici les paroles... Proficiat Jean-Luc!
OH GERDA...IK HOU VAN JOU...JE T’AIME...
OH GERDA...IK KOUD VAN JOU...JE SUIS FROID DE TOI
IK ZAL U RACONTEREN EEN MOOI HISTOIRE
QUI M’EST ARRIVEREN UN JOUR QUE C’ETAIT LE SOIR
C’ETAIT PEUT-ETRE UN DINDSDAG OU MEME UN MERCREDAG
JE NE ME SOUVIENS PLUS DU MOIS MAIS JE ME SOUVIENS DU TOI
DANS LE CIEL LE SOLEIL ETAIT ROND COMME UN MACARON
TU M’AS REGARDE KIJK KIJK ALORS JE T’AI VUE
C’EST ALORS QUE SOUDAIN - PLOPSALAND - TOUT A COUP
JE SUIS TOMBE AMOUREUSE- AMOUREUSE DE TU
OH GERDA...IK HOU VAN JOU...JE T’AIME...
OH GERDA...IK KOUD VAN JOU...JE SUIS FROID DE TOI
WE ZIJN ALLE MANGER UNE PIZZA AUX FRUITS DE MER
ZEEVRUCHTEN PIZZA, C’EST CELLE QUE JE PREFERE
LA PIZZA C’EST BON POUR L’AMOUR C’EST BON POUR LE COEUR
PIZZA IS PRIMA , PIZZA IS LEKKER
APRES CA ON BU QUELQUES BOUTEILLES DE FRANSE WIJN
EN TOUT UNE VINGTIJN SANS COMPTER LES CARAFES
ET PUIS ON A FAIT LES ZAZOUS TOUT NU SUR LES TABLES
TELLEMENT QU’ON ETAIT TOUS LES DEUX POUM PAF
OOOH GERDA - IK HOU VAN JOU - JE T’AIME
OOOH GERDA - IK KOE VAN JOU - JE SUIS VACHE DE TOI
DE CAT CRAPT DE CROLLEN VAN DE TRAP JA JA
DE CAT CRAPT DE CROLLEN VAN DE TRAP NEEN NEEN
JE BENT ZO MOOI - BELLE COMME UNE ORCHIDEE
TU ES MEME PLUS MOOI QUE MA NOUVELLE BMW
TU ES SI JOLIE SI CHAUDE SI CHARMANTE
QU’ON DIRAIT QUE TU ES COMME UNE COUVERTURE CHAUFFANTE
ET PUIS AVEC TOI LA VIE EST VRAIMENT PLAISANTE
SURTOUT QUAND ON RIGOLE SURTOUT QUAND ON PLAISANTE
QUAND TU ES DANS LE LIT ON DIRAIT LA BELLE ET LE BED
TOI TU FAIS LE CAMION, MOI JE FAIS LE POUET POUET
OH GERDA...IK HOU VAN JOU...JE T’AIME...
OH GERDA…IK KOUD VAN JOU...JE SUIS FROID DE TOI