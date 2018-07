Petit retour d' EXIL avec Axelle Red ! (Best of)

Axelle Red était avec nous il y a peu - et oui on en a de la chance... Elle nous présentait alors son nouvel album studio : Exil.

Un album plus pop que les précédents, écrit aux Etats-Unis, et pour lequel elle a notamment travaillé avec Mark Plati (réalisateur pour David Bowie ou The Cure). Dave Stewart, du groupe Eurythmics, a aussi co-écrit quelques titres avec Axelle.

Après Who’s gonna help you et Excusez-moi les deux premiers extraits, Axelle a envoyé un 3e titre en radio cette semaine, Signe ton nom.

Exil...

J'étais à la quête de lumière ! Je voulais faire autre chose pour ce 9ème album, il n'y avait aucune urgence. Il y avait une facilité, et ce sont les rencontres qui ont créé le besoin. Je ne voulais pas que le processus soit interminable. La maquette est devenue le produit final pratiquement.

Tous les ingrédients de ce qui fait ma musique s'y retrouvent... lumière et positivité étaient les deux axes clefs. Exil - j'ai utilisé le mot avec toute sa poésie. L'album est presque un second épisode de "rouge ardent".

Et puis surtout, les gens me disaient "on aime bien ton engagement mais on préfère tes chansons romantiques ! " - Voilà qui est dit !

Signe ton nom... Un troisième titre présenté - Les radios aujourd'hui aussi ne sont pas 100% libres avec l'audimat. Je ne me prends pas la tête avec ça... Ca passe ou pas, je suis assez Zen.