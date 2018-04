Petit détour ensoleillé par le Festival des Plantes comestibles ce week-end !

Samedi et dimanche, le Festival des Plantes comestibles se déroulera à Rhisnes (près de Namur)

Le lieu est insolite et extraordinaire. Le Domaine d’Arthey (80 ha de champs, prairies et de forêts) planté d’un château du 19e s, était à louer. En 2016, 6 copines se sont portées candidates pour y fonder la coopérative "Les Jardins d’Arthey" à découvrir aujourd’hui.

Ce domaine compte 5 chambres d’hôtes, des tentes champêtres pour des nuits insolites, un verger, des ruches, un grand espace maraîcher bio… Le lieu propose aussi des stages et activités nature pour les enfants, des formations pour adultes à l’agroécologie et à la permaculture, des brunches, des team buildings… Avec, pour devise, "Cultivons la diversité pour un autre modèle de société".

Et, pour la 2e année, "Les Jardins d’Athey" organisent leur Festival des Plantes comestibles ce week-end: 2 journées festives et conviviales avec de nombreuses animations et activités pour toute la famille, ainsi qu’une bourse aux semences "pas Monsanto", des exposants producteurs locaux (safran, champignons, chanvre, lombricompost, plantes, légumes…), des spectacles, jeux, contes, pour enfants… Le samedi, l’espace exposant fermera ses portes à 18h pour faire place aux concerts et à la fête jusqu’à minuit. Les producteurs et des foodtrucks assureront le catering.

Exemples d’activités en journée: balade cueillette des plantes sauvages comestibles (avec conseils pour ne pas se tromper) et initiation à la cuisine de ces plantes (pour adultes et enfants), tours en mule et activités autour des coccinelles pour les enfants, initiation à l’apiculture, brassage de bière, préparation de tisanes, visite du verger, atelier "faire son pain" ou "comment soigner son jardin naturellement", avec par exemple des décoctions de prêle, des macérations d’orties, du purin de fougères…

A apprendre, par exemple, sur les plantes sauvages comestibles à cueillir en Belgique… D’abord, si on a un doute, on s’abstient (les plantes toxiques peuvent avoir très bon goût!), choisir des zones saines (pas au bord d’une route ou au pied d’un lampadaire, où les chiens font leurs besoins), donner une chance à la plante en laissant les racines dans le sol...

Exemple de recettes à base de plantes sauvages:

sucettes de tomates cerise, fromage frais et lierre terrestre (goût rappelant à la fois la menthe, le citron et l'humus; le chef étoilé Marc Veyrat s'en sert pour accompagner le rouget; propriétés anti-inflammatoires, expectorantes, contre les hémorroïdes…; au Moyen-Age, on la plaçait aussi sur la tête des fous);

raviolis aux orties et ricotta; gelée de pissenlits; salade de printemps à l’aubépine;

smoothie à la pastèque et reine-des-prés (la reine-des-prés est surnommée l’"aspirine naturelle" pour ses propriétés anti-douleur).

Infos: www.jardinsdarthey.be / Prix d’entrée en prévente: 8 euros/adulte, 10 euros sur place. Gratuit – de 15 ans.