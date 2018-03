Petit débrief du Live The Voice Belgique avec Matthew : "j'étais plus stressé que mes talents" !

Le lendemain de la veille...

Petit Flash-back sur le premier Live de The Voice Belgique avec Matthew Irons...

16 talents, ce sont autant de passage devant les coachs pour ce premier live. Un véritable show avec des mises en scène d'exception, des moments particuliers qui captivent notre attention. C'est comme aller voir un concert !

"Je regrette de ne pas pouvoir garder tous mes talents" - C'est cruel de devoir choisir. On lie des amitiés mais cependant pas de regret quant à mes choix et Lola a présenté quelque chose de vraiment particulier. Dans les autres équipes : Samuel et Soraya - Je trouve que ce sont les deux talents qui se sont démarqués. Selim a la classe quant à lui.

J'étais plus stressé que mes talents !

Samuel...(pour ne pas vivre seul) - Ce fut un moment suspendu lors de sa prestation. Autre moment émouvant hier soir : la prestation de Pierre qui reprend un titre de Machiavel "Fly" ! Surprenant et il faut le faire, il envoie avec une simplicité déconcertante.

Les choix peuvent se faire aussi selon les "champs" de possible pour l'après. On peut être davantage surpris par quelqu'un qui a un potentiel large - caché non encore révélé, qui peut surprendre sans renier son style pour autant. On découvre ainsi des talents là où on ne les attendait pas ! Même les talents se découvre parfois. Il faut venir avec une sacoche avec plein de trucs pour surprendre.

Attention... Le prochain Live de The Voice ce sera pour lundi prochain et non mardi... Et oui, foot oblige ! C'est donc lundi qu'on donne de la "voix" !