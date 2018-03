Petit détour par la librairie ce matin avec Pascal Michel qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux. Mais juste avant ... on vous offre un petit focus sur la mise en beauté toute pétillante et en mode paillettes de Sara.

Retour à notre librairie avec à la Une :

- L' Avenir : "Belgique-Arabie Saoudite : un large succès peu instructif"

- La DH : "Nos butteurs sont prêts pour le mondial"

- Le Soir : " Pensions... 613 euros de moins pour les femmes"

Et au coeur de notre quotidien également :

Ah non pas Sara mais Cathy Immelen cette fois avec un article dans Sud Presse qui titre : "son cours de conduite à Cathy Immelen"... Et oui la belle n'a pas encore son permis mais ça ne saurait tarder. Et ce qui ne sera pas pour rassurer notre future conductrice voici un titre de la DH :

- "Le danger des nouveaux phares" ! Pas très engageant du coup mais on termine par une note plus lumineuse avec cet article :

- "l'horlogerie reprend des couleurs"