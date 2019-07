Patrick Sébastien: "Je n'ai plus peur de rien" !

Midi libre"Patrick Sébastien se livre dans un étonnant album de chansons à texte, enregistré à Sérignan dans l’Hérault"

Après 35 ans de télévision, vous voici de retour avec un album de chansons à texte, qui ne va pas manquer de surprendre le public…

Probablement ! Mais pour moi, c’est juste la continuité d’une vie de saltimbanque. Il faut toujours que je crée, que je joue. Quand on m’a viré de la TV, je me suis dit : "J’ai 65 piges, j’écris depuis des années, c’est ma passion, c’est le moment de montrer autre chose." J’ai commencé par mon spectacle Avant que j’oublie, où je me livre au public de manière très intime. Et puis j’ai enchaîné avec cet album. Il me fallait un coup du destin. Je pense que ma mère qui me protège de là-haut a dû se dire : "Il se fait chier dans ce milieu, si on ne le pousse pas dehors il ne va pas s’en aller." (sourire)

Comment avez-vous abordé l’écriture de ces chansons plus sérieuses ?

Tout naturellement. Ma première formation, ce sont les études de lettres. L’image fiesta, je l’ai entretenue exprès, mais on ne peut pas me résumer à ça. J’écris tous les jours. Donc certains textes étaient prêts depuis des années. D’autres sont plus collés à l’actualité. J’ai surtout été très heureux de trouver une maison de disques qui y croyait.

Et la musique ?

Je suis mélodiste, j’écris les paroles et la musique. Les quatre musiciens qui m’accompagnent me font les harmonies, ils amènent des idées. C’est un grand plaisir car on est en osmose. On a tout enregistré ici, en acoustique. On a voulu quelque chose de léger pour mettre la voix en avant et souligner les textes. Mais je ne renie en rien mon côté festif. Je continue d’ailleurs de tourner cet été dans toute la France pour jouer ces morceaux-là, avec dix musiciens et des danseuses. C’est mon plaisir de donner de l’amour aux gens.