Focus sur ces sorties musicales bien particulières avec Julie Compagnon qui épingle pour nous deux artistes qui ont vraiment su se faire attendre !

Patrick Bruel prêt à tout recommencer ! Après 6 ans d'attente voici un retour bien singulier pour l'artiste. le chanteur de 59 ans s'y réinvente totalement, expérimentant de nouvelles sonorités plus contemporaines ​​​​​​. Il a écrit avec Mickey 3D et son album est produit par vianney - c'est un nouveau pari - un virage assez étonnant - il embraie dans un tout autre style. C'est tout doux, très réussi. Ca sortira le 2 novembre !

"J'avais une envie de me renouveler, de me réinventer vers des sonorités un peu nouvelles et qui me plaisent. Ce sera un album un peu plus festif que le précédent (…) Ce n'est pas révolutionnaire, ça reste très proche de mon ADN". (P. Bruel)

Mireille Mathieu sortira le 9 novembre prochain un nouvel album intitulé "mes classiques" - un album qu'elle rêvait de faire - un album mastérisé dans les studios d'Abbey Road.

Après 200 millions de disques vendus à travers le monde, et 54 ans de carrière, Mireille MATHIEU dévoilera son nouvel album en novembre - Le premier depuis 13 ans ! Les fans qui attendaient un disque de compositions originales risquent d'être déçus... Intitulé "Mes classiques", l'opus revisitera les plus grands airs composés par TCHAÏKOVSKI, MOZART, BRAHMS, SCHUBERT, FAURÉ, HAENDEL... Accompagnée par les 90 musiciens de l'Ensemble Symphonique de Prague, Mireille MATHIEU interprétera en 7 langues différentes des chansons écrites par des paroliers de renom.