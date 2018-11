Patrick Bruel a le coeur entre deux continents !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les dossiers croustillants mis en avant dans les magazines.

Focus sur ces stars et leurs enfants...

Ciné Télé Revue : Nolwenn Leroy - "J'emmène mon fils en tournée". Un an à peine après la sortie de son précédent album et 15 mois après son accouchement, la chanteuse sort un nouvel opus et part en tournée. "Je suis pleine d'énergie"... Elle allie vie privée et professionnelle comme une chef. Marin - le fiston est ainsi baigné dans la musique dès son plus jeune âge.

Paris Match : Patrick Bruel - "Entre Paris et Los Angeles, je veux voir grandir mes enfants"

Le coeur entre deux continents

Le chanteur revient avec un album confessions - l'homme devient le papa poule durant un mois sur trois à Los Angeles là où vivent ses enfants - c'est à Paris qu'il s'adonne à son business les deux autres mois d'affilé.

- Paris Match : "Une laisse pour HongKong" - un pont long de 55 km relie la ville au continent Pékin.

-Télépro : "Les 3 T - La musique dans le sang". On se souvient des neveux de Mickaël Jackson - ils étaient au devant de la scène dans les années 90. Ils sont de retour avec un nouvel album et une tournée à la suite du décès de Mickaël.