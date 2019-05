Pas besoin de la poule, le blues du poulailler...

Pas Besoin ...

PAS BESOIN D’ËTRE GRAND

POUR ETRE DANS LA LUNE

NI POUR TOMBER DE HAUT

PAS BESOIN

PAS BESOIN D’ETRE MORT

POUR FAIRE ENVIE

POUR LES CHAUVES PAS DE BIGOUDIS

PAS BESOIN

PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH

YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS L’OEUF

PAS BESOIN DE SAVOIR

SI LES CAROTTES RAPEES

ONT DES RACINES CARREES

PAS BESOIN

PAS BESOIN D’UN ANNIVERSAIRE

POUR ALLER BOIRE DES VERRES

POUR FAIRE UNE GUINZE D’ENFER

PAS BESOIN

PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH

YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS L’OEUF

DIS, DEVOS ! OUI LEMMENS ?

PAS BESOIN DE BARBECUE

JEANNE D’ARC S’OCCUPE DE TOUT

PAS BESOIN

PAS BESOIN DE GANTS EN CAOUTCHOUC

POUR LA VENUS DE MILO

QUAND ELLE FAIT LA VAISSELLE

PAS BESOIN

PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH

YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS L’OEUF

PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH

YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS …