Pas besoin de la poule, le blues du poulailler...

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose une ballade musicale... Cocorico !
Pas Besoin ...
PAS BESOIN D’ËTRE GRAND
POUR ETRE DANS LA LUNE
NI POUR TOMBER DE HAUT
PAS BESOIN
PAS BESOIN D’ETRE MORT
POUR FAIRE ENVIE
POUR LES CHAUVES PAS DE BIGOUDIS
PAS BESOIN
PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH
YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS L’OEUF
PAS BESOIN DE SAVOIR
SI LES CAROTTES RAPEES
ONT DES RACINES CARREES
PAS BESOIN
PAS BESOIN D’UN ANNIVERSAIRE
POUR ALLER BOIRE DES VERRES
POUR FAIRE UNE GUINZE D’ENFER
PAS BESOIN
PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH
YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS L’OEUF
DIS, DEVOS ! OUI LEMMENS ?
PAS BESOIN DE BARBECUE
JEANNE D’ARC S’OCCUPE DE TOUT
PAS BESOIN
PAS BESOIN DE GANTS EN CAOUTCHOUC
POUR LA VENUS DE MILO
QUAND ELLE FAIT LA VAISSELLE
PAS BESOIN
PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH
YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS L’OEUF
PAS BESOIN DE LA POULE …ONE EGG IS ENOUGH
YOU DON’T NEED THE CHICKEN …ALL YOU NEED IS …
LE CARABISTOUR DE STTELLLA
02/03/2019 - MARCHIENNE-AU-PONT / ROCKERILL (SOLD OUT) - 3/3/2019 - KAIN (COMPLET) - 5/5/2019 - INCOURT /INC'ROCK FESTIVAL - 11/5/2019 - MARCINELLE - 24/5/2019 - BETHUNE (F)
21/06/2019 - CHATELET
13/07/2019 - NAMUR
20/07/2019 - SPA / FRANCOS
NOUVEAU : 17/08/2019 - NANDRIN FESTIVAL
25/08/2019 - VERVIERS / FIESTACITE
31/08/2019 - YHUIN / SCENE SUR SAMBRE
20/09/2019 - NIVELLES
21 /09/2019 - ANDENNE
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