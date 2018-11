Partez à la recherche du trésor de l' Abbaye de Villers-La-Ville !

: abbaye cistercienne du 12e siècle, classée Patrimoine Exceptionnel de Wallonie. Cette édition de la chasse au trésor vous emmènera, en plus, découvrir des indices sur installations de l’Expo Arts Numériques (Digital Contemplation) à voir en ce moment (œuvres sonores et en images qui s’intègrent à l’architecture de l’abbaye).

Terrain de jeu grandiose : abbaye cistercienne du 12e siècle, classée Patrimoine Exceptionnel de Wallonie. Cette édition de la chasse au trésor vous emmènera, en plus, découvrir des indices sur installations de l’Expo Arts Numériques (Digital Contemplation) à voir en ce moment (œuvres sonores et en images qui s’intègrent à l’architecture de l’abbaye).

