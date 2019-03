Pari perdu pour David Goffin, qui ne traverse pas la meilleure période de sa carrière...

David Goffin (ATP 21) a été éliminé en quarts de finale du tournoi de tennis de Phoenix, épreuve du circuit Challenger sur surface dure dotée de 162.480 dollars, vendredi, aux Etats-Unis. Goffin, 28 ans, première tête de série, s'est incliné face à l'Italien Salvatore Caruso, 26 ans, 168e au classement ATP, en trois sets 2-6, 6-3, 6-2. La rencontre a duré 1 heure et 47 minutes.

En foot, la phase classique a rendu son verdict, les Play Offs peuvent démarrer... avec un superbe plateau !

; - © Tous droits réservés

​​​​​​ Le leader limbourgeois part sur de bonnes bases après cette 30ème journée : "On pensait que Genk allait fléchir sur la fin de la phase régulière, et finalement, ce sont est eux qui font la bonne opération à la fin de cette dernière journée. Pour Bruges, terminer sur une défaite, ce n’est vraiment pas bien car ça peut jeter un peu le trouble dans la tête de certains. Après, c’est un accident de parcours et il ne faut pas oublier qu’ils ont perdu contre la meilleure équipe de 2019.