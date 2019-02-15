Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose un défi rose sous forme de carnaval "PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE"...
J’ETAIS ARRETE SUR L’AUTOROUTE
AVEC UN PNEU CREVE - PFFF
J’AI ECOUTE LE VENT SOUFFLER - WOU WOU
ET JE ME SUIS DEMANDE
POURQUOI EST-CE QUE LE VENT NE SOUFFLE PAS DANS MON PNEU
POUR LE REGONFLER ?
Y’A DES MOMENTS …ON A BEAU ESSAYER D’ETRE JOYEUX
MAIS QUAND ON EST TROP CUL CUL LA PRALINE, CA FAIT PLEURER LES YEUX
PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE
UN PEU BIZARRE
COMME SI J’ETAIS L’HOMME INVISIBLE
A QUI ON VIENT D’OFFRIR UN MIROIR
CE MATIN MON MEDECIN M’A DIT QUE JE N’AVAIS RIEN
A PART QUE J’ETAIS … MALADE
IL M’A DONNE UN DROLE DE MEDICAMENT
C’ETAIT PAS DES CACHETS, C’ ETAIT PAS DES POMMADES
C’ETAIT UN SIROP POUR LE TOUT
C’EST COMME UN SIROP POUR LA TOUX, MAIS C’EST POUR LE TOUT
EN TOUS CAS, CA MARCHE ASSEZ BIEN APRES CA J’ETAIS GUERI
JE ME SENTAIS AUSSI MIEUX QUE SI JE L’AVAIS PRIS
PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE
UN PEU BIZARRE
COMME SI J’ETAIS L’HOMME INVISIBLE
A QUI ON VIENT D’OFFRIR UN MIROIR
LA VIE EST COMME UNE LOCOMOTIVE
ON DOIT ROULER SUR DES RAILS SINON ON DERAILLE
TIENS EN PARLANT DE RAILS , L’AUTRE JOUR SUR LA RAI
J’AI VU DES CHANTEUSES DE RAI
Y’AVAIT LARAI FABIAN , Y’AVAIT CATHERINE LARAI
JE ME SUIS DIT AIE AIE - C’EST PAS MA TASSE DE THAI
J’AI TOUT LAISSE TOMBE, J’AI TOUT LAISSE CHOIR
TOUTES LES MACHINES A LAVER ET TOUS LES SECHOIRS
PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE
UN PEU BIZARRE
COMME SI J’ETAIS L’HOMME INVISIBLE
A QUI ON VIENT D’OFFRIR UN MIROIR
Retrouvez les 1ères dates STTELLLA
???? LE CARABISTOUR DE STTELLLA ????
LES PREMIERES DATES :
02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL
03/03/19 : KAIN
05/05/19 : INCOURT
11/05/19 : MARCINELLE
21/06/19 : CHATELET
13/07/19 : NAMUR
20/07/19 : SPA - FRANCOS
31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE