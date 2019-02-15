Le 8/9

Du lundi au vendredi de 08:00 à 09:00 sur Vivacité

Plus d'infos

Parfois je me sens un peu liquide...

Cette semaine, Jean-Luc Fonck nous propose un défi rose sous forme de carnaval "PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE"...
 

J’ETAIS ARRETE SUR L’AUTOROUTE

AVEC UN PNEU CREVE - PFFF

J’AI ECOUTE LE VENT SOUFFLER - WOU WOU 

ET JE ME SUIS DEMANDE

POURQUOI EST-CE QUE LE VENT NE SOUFFLE PAS DANS MON PNEU

POUR LE REGONFLER ?

Y’A DES MOMENTS …ON A BEAU ESSAYER D’ETRE JOYEUX

MAIS QUAND ON EST TROP CUL CUL LA PRALINE, CA FAIT PLEURER LES YEUX

 

PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE

UN PEU BIZARRE

COMME SI J’ETAIS L’HOMME INVISIBLE

A QUI ON VIENT D’OFFRIR UN MIROIR

 

CE MATIN MON MEDECIN M’A DIT QUE JE N’AVAIS RIEN

A PART QUE J’ETAIS … MALADE

IL M’A DONNE UN DROLE DE MEDICAMENT

C’ETAIT PAS DES CACHETS, C’ ETAIT PAS DES POMMADES

C’ETAIT UN SIROP POUR LE TOUT

C’EST COMME UN SIROP POUR LA TOUX, MAIS C’EST POUR LE TOUT

EN TOUS CAS, CA MARCHE ASSEZ BIEN APRES CA J’ETAIS GUERI

JE ME SENTAIS AUSSI MIEUX QUE SI JE L’AVAIS PRIS

 

PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE

UN PEU BIZARRE

COMME SI J’ETAIS L’HOMME INVISIBLE

A QUI ON VIENT D’OFFRIR UN MIROIR

 

LA VIE EST COMME UNE LOCOMOTIVE

ON DOIT ROULER SUR DES RAILS SINON ON DERAILLE

TIENS EN PARLANT DE RAILS , L’AUTRE JOUR SUR LA RAI

J’AI VU DES CHANTEUSES DE RAI

Y’AVAIT LARAI FABIAN , Y’AVAIT CATHERINE LARAI

JE ME SUIS DIT AIE AIE -  C’EST PAS MA TASSE DE THAI

J’AI TOUT LAISSE TOMBE, J’AI TOUT LAISSE CHOIR

TOUTES LES MACHINES A LAVER ET TOUS LES SECHOIRS

 

PARFOIS JE ME SENS UN PEU LIQUIDE

UN PEU BIZARRE

COMME SI J’ETAIS L’HOMME INVISIBLE

A QUI ON VIENT D’OFFRIR UN MIROIR

Retrouvez les 1ères dates  STTELLLA

???? LE CARABISTOUR DE STTELLLA ????

LES PREMIERES DATES  :

02/03/19 :MARCHIENNE AU PONT - ROCKERILL

03/03/19 : KAIN

05/05/19 : INCOURT

11/05/19 : MARCINELLE

21/06/19 : CHATELET

13/07/19 : NAMUR

20/07/19 : SPA - FRANCOS

31/08/19 : SCENE SUR SAMBRE

 

 

Newsletter Vivacité

Recevez chaque vendredi matin les événements, concours et l’actu Vivacité.

OK