Petit détour par la librairie ce lundi avec Julie Van H qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- L' Avenir : Sécheresse : La Famenne crie à l'injustice"

- La DH : "Opérées pour ressembler à leur selfie ! " - L'appel du bistouri est de plus en plus d'actu pour ces ados qui jouent le tout pour le tout pour être à l'identique avec leur selfie. Lèvres pulpeuses ou autres retouches - du selfie au bistouri, il n'est plus qu'un pas.

- Le Soir : "Les funérailles toujours plus chères en Belgique" - 35% de plus - La crémation a le vent en poupe.

Et au coeur de votre quotidien...

- "Les Belges sont les plus flashés en France"... On a le bonus côté contraventions - le Belge n'est pas bon élève suivi de près par les Espagnols.

- Kaki fait de la résistance... Focus sur le service militaire.

- Amazon vise un nouveau marché et envisagerait les salles de ciné.