Onze entreprise belges sélectionnées pour le Mondial

Onze sociétés belges au Mondial

Les Diables Rouges ne seront pas seuls à défendre l'honneur de la Belgique dès la semaine prochaine en Russie. 11 entreprises ont également été sélectionnées pour la Coupe du Monde Elles fourniront par exemple des terrains hybrides ainsi que les sprays temporaires utilisés par les arbitres lors des coups francs. " Il s'agit d'une magnifique vitrine internationale pour nos entreprises ", se réjouit Marc Lambotte, CEO d'Agoria. Les commandes pour les entreprises belges représentent environ 15 à 20 millions d'euros.

Seraing: ralentis et intercom sans fil Deux entreprises proviennent de Seraing.

EVS fournit l'infrastructure de production permettant les répétitions et les ralentis durant les matchs dans les stades. WNM fournit la solution intercom complète pour les 12 sites en Russie et met à disposition les 12 ingénieurs du son qualifiés pour fournir le signal international aux chaînes de télévision du monde entier.

Limbourg : sprays pour arbitres et bâtiments supplémentaires

Expo-line de Tessenderlo est fournisseur de sprays temporaires et holsters pour les arbitres. Le spray temporaire permet de maintenir les joueurs et le ballon à leur place lors d'un coup franc. Après 40 secondes, cette ligne blanche claire disparaît d'elle-même. Veldeman de Bree a construit, juste à côté du stade Luzhniki, 3 bâtiments (environ huit mille mètres carrés) destinés à un usage tant temporaire que permanent.

Flandre orientale : terrains hybrides et chemins de câbles

La Flandre orientale est représentée par des entreprises de Dendermonde et Audenarde. Grass Master de Dendermonde fournit des terrains hybrides dans 4 stades et deux centres d'entraînement. Les terrains hybrides combinent pelouse naturelle et pelouse artificielle. Ces unités ont été installées dans toutes les villes où se joue la Coupe du monde. Des systèmes de support de câbles et installations de sol dans 8 stades sont fournis par la société Vergokan d'Audenarde.

Brabant flamand : appareils à boissons et caméras 4K

Les équipements techniques mis à disposition de l'embouteilleur local sont fournis par Lancer Europe de Zaventem. NEP Belgium de Rotselaar fournit 130 caméras 4K et met 128 collaborateurs à disposition dans 6 stades.

Cloisons, traductions et bannières de Wijnegem, Uccle et Mouscron

Rockfon de Wijnegem livre des panneaux acoustiques dans sept stades, la nouvelle base de formation Roschino, le centre de presse à Moscou et divers hôtels. L'agence de traduction uccloise Telelingua vient en renfort des projets de communication internes et externes des entreprises qui sont liées directement ou indirectement à l'organisation de Russie 2018. Wollux de Mouscron a réalisé entre autres des poufs Cubica, drapeaux, autocollants A4, roll-ups, bannières (en PVC), tapis, ... pour divers clients qui effectuent des livraisons dans le cadre de Russie 2018 ainsi que pour l'Union Royale Belge de Football.