Once Upon a Time… in Hollywood, le film incontournable de la semaine!

ONLY YOU

Elena, 35, en Jake, 26, ontmoeten elkaar op oudejaarsavond, bikkelend om dezelfde taxi, die ze dan maar besluiten te delen. Na de rit gaan ze niet gewoon elk hun eigen weg. De toevallige ontmoeting blijkt het begin van een passionele relatie. Na slechts enkele weken gaan ze al samenwonen, en niet veel later volgen de eerste voorzichtige gesprekken over een gezin. Terwijl de seizoenen voorbijvliegen, haalt de realiteit hen echter in. Verliefd worden was het makkelijke gedeelte. Kunnen ze elkaar blijven liefhebben als het leven hen niet alles geeft waar ze op gehoopt hadden? Après avoir passé une nuit au réveillon du Nouvel An, Elena et Jake tombent éperdument amoureux. En quelques semaines, ils vivent ensemble et peu de temps après, ils essaient d'avoir un enfant. Lorsque ça ne passe pas comme ils veulent, la pression monte et l'idée d'une famille commence à interférer avec leur amour. Une histoire d'amour passionnée, romantique et contemporaine sur la lutte pour rester amoureuse quand la vie ne vous donne pas tout ce que vous voulez.