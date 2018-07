On va gagner Bordel, on va tous mourir... mais on va gagner !

Petit détour en noir, jaune, rouge ce matin à la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

Hormis L' Avenir qui semble occulter le rendez-vous sportif de ce soir, voici les titres qui clament tous les espoirs des Belges et la teneur de l'événement :

- La DH : " Le match du siècle !"

- La Libre : " Une occasion en or d'écrire l'histoire"

- Autre terrain de prédilection pour L' Avenir : "Mieux réagir face aux véhicules prioritaires" - Quand la sirène fait paniquer les conducteurs ... 4 belges sur 10 ne savent pas comment réagir face à l'arrivée d'un tel véhicule.

Toujours côté "bonne conduite" dans les colonnes de vos journaux voici : "Les vrais dangers de la conduite en tongs" - vous risquez 116 euros d'amendes. S'il telle pratique n'est pas interdite, il est cependant des conditions à respecter.

Les diables vont nous faire mourir !

Le match contre le Japon a eu son lot de ferveur, de stress, de tension tant l'exploit et l'impossible s'y sont produits. Ils nous retournent le coeur ces Diables. A nous en faire frôler la crise cardiaque...

La Libre aborde justement cette question de l'augmentation des crises cardiaques durant les événements sportifs. Le stress lié au match peut-il causer l'infarctus ? La réponse est Non - par contre, l'accumulation de l'alcool, du tabac, de la nourriture grasse et du stress OUI !

Quand l'humour va bon train :

- Le contrôleur de train proteste et porte une jupe ! Et oui, le short étant interdit, voici une réponse simple, efficace et sexy ... ou pas !