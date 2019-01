"On trace" : le nouvel hymne porteur des Enfoirés

Comme chaque année, depuis maintenant 39 ans, "Les Enfoirés" regroupe des artistes et personnalités pour chanter au profit de l'association caritative "Les restos du cœur", créé par Coluche.

C'est année, c'est sur le rythme du titre "On trace" qu'ils vont sensibiliser le public à leur cause. Un hymne écrit par Vianney qui a pourtant toujours refusé de faire partie de la troupe. Ceci ne l'a pas empêché de porter la cause un peu plus haut grâce à ces quelques notes.

Le nouveau spectacle "Le Monde des Enfoirés" se déroulera fin janvier, à Bordeaux et passera sur TF1 début mars.