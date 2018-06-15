"On n'peut pas", Jean-Luc soutient la Croix-Rouge en chanson!

Ce vendredi, Jean-Luc Fonck rend hommage à la campagne Missing type de la Croix-Rouge dans son défi chanson! La Croix-rouge vient en effet d'entamer sa campagne "Missing Type" qui invite différents acteurs à faire disparaître les lettres A, O et B des paysages urbains et numériques. Le but: sensibiliser de nouveaux donneurs de sang. C'est donc en arborant fièrement son t-shirt de la Croix-Rouge que Jean-Luc nous a proposé un titre à l'influence "Bulgare"!
C’EST L’HISTOIRE DE PROSPER
QUI S’EN VA T’AU MARCHE
POUR FAIRE DE BONNES AFFAIRES
IL VOUDRAIT TOUT ACHETER
IL DEMANDE DES BANANES
MAIS LA VENDEUSE NE VEUT PAS
LES BANANES ON PEUT PAS
Y’A UN B ET 2 A
C’EST COMME LES SPARADRAPS
SAUF QUE LA Y’EN A TROIS
MEME LES MYRTILLES ON PEUT PAS
PARCE QUE LES MYRTILLES C’EST DES BAIES
DIRE ALLO, ON PEUT PAS
ET RACCROCHER, CA N’VA PAS
C’EST POUR CA QUE LES BANANES
LES BANANES ON PEUT PAS
LE SAUCISSON ? ON PEUT PAS
CHIPOLATAS ? ON PEUT PAS
LES CORNICHONS ? ON PEUT PAS
LES KIWIS ? OUI OUI ON PEUT MAIS Y’EN N’ A PAS
LE PAUVRE PROSPER
QUI EST FORT DEPRIME
DECIDE D’ALLER AU CINE
POUR SE RECONFORTER
IL VOUDRAIT VOIR DRACULA
MAIS L’OUVREUSE NE VEUT PAS
PARCE QUE DANS DRACULA
Y’A DEUX A CA N’MARCHE PAS
DON CAMILLO, C’EST PAS BON
A CAUSE DU A ET DU O
ET STAR WARS CA VA PAS
DANS SOLO DEUX O UN A
LES DENTS DE LA MER
ON PEUT PAS, C’EST REMPLI D’EAU
MISSION IMPOSSIBLE ON POURRAIT
MAIS C’EST PAS POSSIBLE
ET ZORRO ? ON PEUT PAS
ET TWIN PEAKS ? ON PEUT PAS
LE GENDARME DE ST TROPEZ ? ON PEUT PAS
ET UN FILM DE FESSES ? OUI OUI ON PEUT MAIS Y’EN N’ A PAS
LE MALHEUREUX PROSPER
DECIDE POUR NOYER SA PEINE
D’ALLER DORMIR A L’HOTEL
DROLE D’IDEE, MAIS C’EST LA SIENNE
A L’HILTON Y PEUT PAS
A CAUSE DU O QU’ON A MIS LA
IL Y A BIEN LA BELLE POULE
MAIS LA BELLE POULE CA N’VA PAS
L’HOTEL METROPOLE
C’EST PLEIN D’O C’EST PAS DROLE
A L’HOTEL MATIGNON,
IL N’EN EST PAS QUESTION
ET PUIS DE TOUTES FACONS
IL Y A DEJA MACRON
C’EST ECRIT DANS LES MANUELS
ET PUIS BRIGITTE ELLE DIRAIT NON
L’HOTEL IBIS? ON PEUT PAS
HOTEL CALIFORNIA ? ON PEUT PAS
L’HOTEL DES DIABLES ROUGES ? ON PEUT PAS
ET LE RITZ ? OUI OUI ON PEUT MAIS ON PEUT PAS … PAYER