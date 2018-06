"On n'peut pas", Jean-Luc soutient la Croix-Rouge en chanson!

Ce vendredi, Jean-Luc Fonck rend hommage à la campagne Missing type de la Croix-Rouge dans son défi chanson! La Croix-rouge vient en effet d'entamer sa campagne "Missing Type" qui invite différents acteurs à faire disparaître les lettres A, O et B des paysages urbains et numériques. Le but: sensibiliser de nouveaux donneurs de sang. C'est donc en arborant fièrement son t-shirt de la Croix-Rouge que Jean-Luc nous a proposé un titre à l'influence "Bulgare"!

C’EST L’HISTOIRE DE PROSPER

QUI S’EN VA T’AU MARCHE

POUR FAIRE DE BONNES AFFAIRES

IL VOUDRAIT TOUT ACHETER

IL DEMANDE DES BANANES

MAIS LA VENDEUSE NE VEUT PAS

LES BANANES ON PEUT PAS

Y’A UN B ET 2 A

C’EST COMME LES SPARADRAPS

SAUF QUE LA Y’EN A TROIS

MEME LES MYRTILLES ON PEUT PAS

PARCE QUE LES MYRTILLES C’EST DES BAIES

DIRE ALLO, ON PEUT PAS

ET RACCROCHER, CA N’VA PAS

C’EST POUR CA QUE LES BANANES

LES BANANES ON PEUT PAS

LE SAUCISSON ? ON PEUT PAS

CHIPOLATAS ? ON PEUT PAS

LES CORNICHONS ? ON PEUT PAS

LES KIWIS ? OUI OUI ON PEUT MAIS Y’EN N’ A PAS

LE PAUVRE PROSPER

QUI EST FORT DEPRIME

DECIDE D’ALLER AU CINE

POUR SE RECONFORTER

IL VOUDRAIT VOIR DRACULA

MAIS L’OUVREUSE NE VEUT PAS

PARCE QUE DANS DRACULA

Y’A DEUX A CA N’MARCHE PAS

DON CAMILLO, C’EST PAS BON

A CAUSE DU A ET DU O

ET STAR WARS CA VA PAS

DANS SOLO DEUX O UN A

LES DENTS DE LA MER

ON PEUT PAS, C’EST REMPLI D’EAU

MISSION IMPOSSIBLE ON POURRAIT

MAIS C’EST PAS POSSIBLE

ET ZORRO ? ON PEUT PAS

ET TWIN PEAKS ? ON PEUT PAS

LE GENDARME DE ST TROPEZ ? ON PEUT PAS

ET UN FILM DE FESSES ? OUI OUI ON PEUT MAIS Y’EN N’ A PAS

LE MALHEUREUX PROSPER

DECIDE POUR NOYER SA PEINE

D’ALLER DORMIR A L’HOTEL

DROLE D’IDEE, MAIS C’EST LA SIENNE

A L’HILTON Y PEUT PAS

A CAUSE DU O QU’ON A MIS LA

IL Y A BIEN LA BELLE POULE

MAIS LA BELLE POULE CA N’VA PAS

L’HOTEL METROPOLE

C’EST PLEIN D’O C’EST PAS DROLE

A L’HOTEL MATIGNON,

IL N’EN EST PAS QUESTION

ET PUIS DE TOUTES FACONS

IL Y A DEJA MACRON

C’EST ECRIT DANS LES MANUELS

ET PUIS BRIGITTE ELLE DIRAIT NON

L’HOTEL IBIS? ON PEUT PAS

HOTEL CALIFORNIA ? ON PEUT PAS

L’HOTEL DES DIABLES ROUGES ? ON PEUT PAS

ET LE RITZ ? OUI OUI ON PEUT MAIS ON PEUT PAS … PAYER