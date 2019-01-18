On n'a que le bien que l'on se fait... Et puis si c'est Jean-Luc qui nous le dit, on veut bien le croire !
CE MATIN JE ME SUIS REVEILLE
J’AVAIS DORMI COMME UN BEBE
JE ME SUIS DIT : " SAPERLIPOPETTE
MAIS QUE LA VIE EST CHOUETTE "
JE SUIS ENTRE DANS LA SALLE DE BAIN
C’ETAIT SI BEAU C’ETAIT SI BIEN
J’AI DIT BONJOUR AU LAVABO
J’AI DIT BONJOUR A LA BAIGNOIRE
J’AI DIT BONJOUR AUX ROBINETS
HELLO…HELLO…
ET L’EAU FROIDE…ET L’EAU CHAUDE..
C’ETAIT COMME SI J’AVAIS EN MAIN
LA TELECOMMANDE DU BONHEUR
J’AI GLISSE MON CORPS D’ATHLETE
DANS UN BAIN CHAUD DANS LA VAPEUR
ET J’AI COMMENCE A REVER DE L’ITALIE
A REVER…DERCI
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
J’AI REGARDE MES MAINS
J’AI REGARDE MES PIEDS
J’AI VOULU REGARDER MES YEUX
MAIS SES YEUX A SOI ON N’PEUT PAS LES REGARDER
C’EST PEUT-ETRE BIZARRE
MAIS POUR VOIR SES YEUX IL FAUT UN MIROIR
ON SE DEMANDE COMMENT FAISAIT L’HOMME DES CAVERNES
POUR VOIR S’IL AVAIT DES CERNES
LA VIE EST PLEIN DE MYSTERES
ET C’EST POUR CA QU’ELLE EST SI BELLE
PAR EXEMPLE HELICOPTERE, CA FINIT PAR " TERE "
ALORS QUE CA VOLE DANS LE CIEL
PARFOIS JE VOUDRAIS ME DISSOUDRE
DANS L’EAU COMME DU SAVON
MAIS ALORS QUI C’EST
QUI ENLEVERAIT LE BOUCHON
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
TOUTES LES BONNES CHOSES ONT UNE FIN
SAUF LA BANANE QUI EN A DEUX
IL ETAIT L’HEURE DE SORTIR DU BAIN
POUR LA SANTE, PAS TROP ,C’EST MIEUX
J’AI VIDE L’EAU DE LA BAIGNOIRE
J’AI LIQUIDE LE LIQUIDE
JE ME DISAIS QUE L’EAU C’EST COOL
QUAND L’EAU S’ECOULE
OU S’EN VONT LES BAINS QUAND ILS S’EN VONT ?
OU S’EN VA LE SAVON QUAND ILS SENT BON ?
J’AI DIT ADIEU A MA BAIGNOIRE
J’AI ETEINT LA LUMIERE
J’AI ECOUTE DERRIERE LA PORTE
JE L’AI ENTENDU QUI DISAIT…
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?
ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT
POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?