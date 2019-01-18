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On n'a que le bien que l'on se fait !

On n'a que le bien que l'on se fait !
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On n'a que le bien que l'on se fait... Et puis si c'est Jean-Luc qui nous le dit, on veut bien le croire !

CE MATIN JE ME SUIS REVEILLE 

J’AVAIS DORMI COMME UN BEBE

JE ME SUIS DIT : " SAPERLIPOPETTE 

MAIS  QUE LA VIE EST CHOUETTE "

JE SUIS ENTRE DANS LA SALLE DE BAIN

C’ETAIT SI BEAU C’ETAIT SI BIEN

J’AI DIT BONJOUR AU LAVABO 

J’AI DIT BONJOUR A LA BAIGNOIRE

J’AI DIT BONJOUR AUX ROBINETS

 

HELLO…HELLO…

ET L’EAU FROIDE…ET L’EAU CHAUDE..

C’ETAIT COMME SI J’AVAIS EN MAIN

LA TELECOMMANDE DU BONHEUR

J’AI GLISSE MON CORPS D’ATHLETE

DANS UN BAIN CHAUD DANS LA VAPEUR

ET J’AI COMMENCE A REVER DE L’ITALIE

A REVER…DERCI

 

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

 

J’AI REGARDE MES MAINS

J’AI REGARDE MES PIEDS

J’AI VOULU REGARDER MES YEUX

MAIS SES YEUX A SOI ON N’PEUT PAS LES REGARDER

C’EST PEUT-ETRE BIZARRE

MAIS POUR VOIR SES YEUX IL FAUT UN MIROIR

ON SE DEMANDE COMMENT FAISAIT L’HOMME DES CAVERNES

POUR VOIR S’IL AVAIT DES CERNES

 

LA VIE EST PLEIN DE MYSTERES

ET C’EST POUR CA QU’ELLE EST SI BELLE

PAR EXEMPLE HELICOPTERE, CA FINIT PAR " TERE "

ALORS QUE CA VOLE DANS LE CIEL

PARFOIS JE VOUDRAIS ME DISSOUDRE

DANS L’EAU COMME DU SAVON

MAIS ALORS QUI C’EST

QUI ENLEVERAIT LE BOUCHON

 

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

 

TOUTES LES BONNES CHOSES ONT UNE FIN

SAUF LA BANANE QUI EN A DEUX

IL ETAIT  L’HEURE DE SORTIR DU BAIN

POUR LA SANTE, PAS TROP ,C’EST MIEUX

J’AI VIDE L’EAU DE LA BAIGNOIRE

J’AI LIQUIDE LE LIQUIDE

JE ME DISAIS QUE L’EAU C’EST COOL

QUAND L’EAU S’ECOULE

 

OU S’EN VONT LES BAINS QUAND ILS S’EN VONT ?

OU S’EN VA LE SAVON QUAND ILS SENT BON ?

J’AI DIT ADIEU A MA BAIGNOIRE 

J’AI ETEINT LA LUMIERE

J’AI ECOUTE DERRIERE LA PORTE

JE L’AI ENTENDU QUI DISAIT…

 

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

ON N’A QUE LE BIEN QU’ON SE FAIT

POURQUOI ON SE LE FAIT PAS ?

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