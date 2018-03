On irait bien refaire un tour du côté de chez Swann non ?

Dave était avec nous ce matin pour nous parler de son concert au Forum de Liège.

Le parcours de Dave est fait de hauts et de bas, de la galère des premières années (une dizaine de 45 tours sans succès) jusqu’à l’explosion avec Vanina et Du côté de chez Swann. Suivront des années 70 dorées entre tubes, shows des Carpentier, amitié avec Joe Dassin, une traversée du désert dans les années 80, puis un retour grâce au revival 70’s et un nouveau job comme animateur télé.Restent des tubes inoxydables (Dansez maintenant, Mon cœur est malade…) que Dave nous propose pour un concert unique en Belgique accompagné de plus de 200 choristes - Au Forum de Liège le 29 avril.

Dave, vous n'en avez pas marre de chanter Vanina ? Beh c'est un peu comme une mère qui en aurait marre de ses enfants ? Surtout quand les enfants travaillent pour vous !?

Le 29 avril à Liège, ce sera un concert d'exception avec plus de 200 choristes... "J'adore les choeurs - c'est tellement beau"

Les choeurs - c'est ce qui me touche le plus ! C'est très émouvant.

Et du côté de chez Swann alors ? Ah beh ce sera bien plus que 200 choristes qui la chanteront avec vous Dave, ce sera aussi avec le public, ce sera à l’unisson.

Je prépare ici un nouvel album et il sortira... au meilleur moment ! Selon la Maison de disque - C'est leur boulot de décider.

Rendez-vous donc le 29 avril au Forum de Liège avec Dave, Vanina & co !