On investit… dans une chambre d'hôtel !

Sud Presse " Ce concept d’investissement vient des États-Unis et commence à cartonner chez nous" .

Avec des avantages, comme celui de ne pas connaître de mauvais payeurs ou de surcoûts imprévus. Mais attention avec qui vous investissez…

Principe ? Vous achetez une chambre à la mer ou ailleurs, que vous mettez en location 11 mois par an Plutôt que de laisser dormir ses sous à la banque .

Vous avez un peu d’argent de côté et pas spécialement envie de le laisser " dormir " sur un compte d’épargne ? Plusieurs promoteurs de projets (souvent spécialisés dans le développement et l’exploitation d’investissements " accessibles " et de résidences secondaires) vous proposent aujourd’hui d’investir dans une chambre d’hôtel. Concrètement, vous devenez également copropriétaire de l’hôtel entier. Puisque vous partagez non seulement le revenu de votre chambre, mais le revenu de toutes les chambres d’hôtel, mais aussi les revenus du restaurant, du bar, du parking, des salles de séminaire, du bien-être…