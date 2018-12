"On Fire"... Nouveau look & nouvel univers pour Loïc Nottet

Le chanteur belge Loïc Nottet était avec nous ce matin pour nous présenter son nouveau single On Fire.

Après sa performance à l’Eurovision, sa victoire à Danse avec les Stars, le succès de son premier album Selfocracy et ses nombreux concerts complets, Loïc Nottet est de retour!

Il nous présente ce matin On Fire, son nouveau single. Un titre pop aux sonorités urbaines.

Comme toujours avec Loïc, son univers se décline aussi visuellement. Après le noir de la pochette de Selfocracy, le voici habillé de blanc... platine !

On Fire...

C'est un nouvel univers que nous propose l'artiste. "C'est à chaque fois une nouvelle aventure, le clip sort demain et ça me stresse". 'Je suis un éternel insatisfait, je suis perfectionniste et donc je m'arrête sur chaque détail"

"Mon art c'est toute ma vie"

Un nouvel univers...

"Je le voulais plus lumineux, j'avais envie de quelque chose de nouveau, je souhaitais une nouvelle fraîcheur" - "on a ajouté des touches urbaines en cet univers plus aérien".

Le clip est le plus artistique que j'ai fait depuis le début et ça aussi ça me stresse.

La Loïc Nottet Store...

Et oui ça aussi c'est nouveau. L'artiste a sorti quelque pièce vestimentaire qui sont raccord avec la sortie du single. Différentes pièces sont ainsi déclinées - on reste cependant sur des choses basiques.

Un Loïc tout en humilité comme toujours malgré son incroyable talent !