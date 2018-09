Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle les faits d'actualité qui font la Une des journaux ce matin...

- DH : "Les aveugles ont peur des bus hybrides silencieux"... On sait les bruits sont si utiles pour les personnes mal-voyantes - ils permettent d'estimer la présence, le positionnement des véhicules. La Stib se penche à nouveau sur la question. Et pourquoi ne pas envisager un crieur de bus ?

- Sud Presse : "La carte handicapé ... une sur cinq n'est pas valable" - Les communes sévissent, des amendes désormais à la clef ! Il vous en coûtera de 160 à 2000 euros d'amendes pour cette infraction.

- Le Soir : "Le parc Maximilien devient ingérable"

- Sud Presse : "les belles frites seront bien plus courtes" - 47 jours de pluie en moins cette année - C'est la panique chez les pommes-de-terre. on perd dès lors jusqu'à 3 centimètres de longueur - on pourra moins tremper dans la sauce - on aura les doigts plus sales,...

On aura plus de petites dures dans le fond du sachet !

Et au coeur de votre quotidien...

- Un coin BB dans les WC messieurs à la SNCB - Aux E-U c'est une obligation déjà. Et oui... pas de raison que les papas ne puissent répondre aux "besoins" de leurs petits !

- DH : "Richard gère la paternité" ! L'acteur est à nouveau papa à l'âge de 69 ans !