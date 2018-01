Petit Debrief The Voice avec BJ Scott ce matin ... Ok baby ?

Nos 4 coachs sont plus que jamais dans la compétition après le 4e blind hier. BJ a beau être la coach historique, les petits nouveaux sont bien décidés à ne pas se laisser faire.

7 ans, et oui ça fait 7 ans déjà que BJ participe à The Voice. Alors... contrainte ou forcée ?

Est-ce la production qui vous sollicite ou elle construit le show d'office autour de vous ? C'est des contrats à durée déterminée... Rien n'est acquis. On me repose la question chaque année et chaque année je me pose la même question !

7 années de comparaison ? Je ne compare pas les talents d'année en année. On est hyper concentré lors de la prestation des talents et on tente de voir si c'est bon pour l'équipe ou pas là à l'instant.

Si je buzze plus tard que les autres coachs... C'est l'âge !

Je prends mon temps, j'ai envie d'écouter et parfois c'est trop tard... C'est arrivé hier comme chaque année on loupe un ou deux talents.

Deborah...

"Je me suis dit merde j'y vais"

Elle a "scoootchééé" les coachs. Tous ce sont retournés ! C'est très flatteur car elle reprend une chanson que j'ai co-écrite mais qu'est-ce qu'elle chante bien cette petite - Elle a 17 ans. C'est la voix de cette année ? Elle détrône Valentine ? Elle a une voix exceptionnelle - c'est une saison époustouflante. Avec Deborah et Valentine, on commence enfin a "s'exciter" pour les filles cette année, elles font couler l'encre.

On a vraiment des talents dans ce pays, je n'en reviens pas !

Slimane ? "Oh Il m'énerve celui-là ! Il fait des câlins aux talents et de près il est tellement beau alors tu comprends !"

Il y a des talents qui ne sont pas dans mon équipe et qui m'ont touchés donc OUI je leurs donne aussi des conseils. Il faut bien penser qu'il y a une vie au-delà de ce jeu The Voice - On construit un avenir pour la musique et notamment au sein de la Wallonie - On peut être fier !