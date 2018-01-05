Au "premier Rabord", notre ami Jean-Luc a fait ribote sur le bateau et du coup on a décidé de le ménager quelque peu pour le premier défi de l'année : trois mots, simplement trois mots cette semaine comme il n'en mène pas large : "belle" - "bébé" et "pensionné". Trois mots qui vont tanguer sur la houle de ce tout premier délire de l'année ! Prêt mon capitaine - on va se "maré" !
ON A FAIT RIBOTE SUR LE FERRY-BOAT
BABORD IL FAUT MONTER SUR LE BATEAU
HEUREUSEMENT LA MER EST BELLE - ELLE EST REMPLIE D’EAU
QUAND LES CRUSTACES SONT PRETS POUR LE DEPART
IL FAUT TOUT LARGUER - LARGUER LES HOMARDS
Y’A TOUT PLEIN DE POISSONS QUI NAGENT DANS L’EAU
ET DANS LE CIEL ON VOIT TRES BEAUCOUP TOUT UN TAS D’OISEAUX
DES GOELANDS PENSIONNES ET DES BEBES MOUETTES
QUI VEULENT NOUS PIQUER NOS TOMATES-CREVETTES
ON FAIT LES GUGUSSES A BORD DU NAUTILUS
AVEC LE CAPITAINE NEMO ET LE COMMANDANT COUSTEAU
ON PREND D’ABORD L’APERO SUR LA CALYPSO
ET ON S’FINIT A LA VODKA SUR LE COSTA CONCORDIA
ON BOIT DU WHISKY ON JETTE LES GLACONS
AU MOMENT PRECIS OU LE TITANIC PASSE LA LE LONG
ON N’SE REND PAS COMPTE QU’ON JETTE LES GLACONS SI FORT
LE TITANIC COULE TOUT LE MONDE EST MORT
NOUS ON PART SUPER VITE ON FAIT SEMBLANT DE RIEN
ON CONTINUE NOTRE ROUTE TOUS FEUX ETEINTS
OUI JE SAIS C’EST PAS BIEN - OUI JE SAIS C’EST PAS BEAU
MAIS SI ON RESTE LA ON VA L’AVOIR SUR LE DOS
ON FAIT LES GUGUSSES A BORD DU NAUTILUS
AVEC LE CAPITAINE NEMO ET LE COMMANDANT COUSTEAU
ON PREND D’ABORD L’APERO SUR LA CALYPSO
ET ON S’FINIT A LA VODKA SUR LE COSTA CONCORDIA
LES VAGUES ET LE PINARD CA FAIT TANGUER LES BATEAUX
ET QUAND JE DIS VAGUES JE DIVAGUE PAS C’EST VACH’MENT HAUT
ON ENTEND AU LOIN LES SIRENES CHANTER
C’EST UN BATEAU DE POLICE QUI TRAQUE LES MARINS BOURRES
ILS VEULENT NOUS FAIRE SOUFFLER DANS LE BALLON - FF
MAIS NOUS MET LES VOILES ON RENTRE A LA MAISON
ENFIN VOILA LA COTE ENFIN VOILA LE PORT
ET CA ME DONNE ENVIE DE MANGER UNE….
ON FAIT LES GUGUSSES A BORD DU NAUTILUS
AVEC LE CAPITAINE NEMO ET LE COMMANDANT COUSTEAU
ON PREND D’ABORD L’APERO SUR LA CALYPSO
ET ON S’FINIT A LA VODKA SUR LE COSTA CONCORDIA
C’EST PAS D’LA PIQUETTE SUR LE QUEEN ELISABETH
ON BOIT DE LA GUINESS A BORD DU PACIFIC PRINCESS
ON S’ENFILE QUELQUES ROSÉS SUR L’ARCHE DE NOÉ
AVANT DE FINIR LE BAILEYS SUR L’EXXON VALDEZ