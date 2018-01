Au "premier Rabord", notre ami Jean-Luc a fait ribote sur le bateau et du coup on a décidé de le ménager quelque peu pour le premier défi de l'année : trois mots, simplement trois mots cette semaine comme il n'en mène pas large : "belle" - "bébé" et "pensionné". Trois mots qui vont tanguer sur la houle de ce tout premier délire de l'année ! Prêt mon capitaine - on va se "maré" !

ON A FAIT RIBOTE SUR LE FERRY-BOAT

BABORD IL FAUT MONTER SUR LE BATEAU

HEUREUSEMENT LA MER EST BELLE - ELLE EST REMPLIE D’EAU

QUAND LES CRUSTACES SONT PRETS POUR LE DEPART

IL FAUT TOUT LARGUER - LARGUER LES HOMARDS

Y’A TOUT PLEIN DE POISSONS QUI NAGENT DANS L’EAU

ET DANS LE CIEL ON VOIT TRES BEAUCOUP TOUT UN TAS D’OISEAUX

DES GOELANDS PENSIONNES ET DES BEBES MOUETTES

QUI VEULENT NOUS PIQUER NOS TOMATES-CREVETTES

ON FAIT LES GUGUSSES A BORD DU NAUTILUS

AVEC LE CAPITAINE NEMO ET LE COMMANDANT COUSTEAU

ON PREND D’ABORD L’APERO SUR LA CALYPSO

ET ON S’FINIT A LA VODKA SUR LE COSTA CONCORDIA

ON BOIT DU WHISKY ON JETTE LES GLACONS

AU MOMENT PRECIS OU LE TITANIC PASSE LA LE LONG

ON N’SE REND PAS COMPTE QU’ON JETTE LES GLACONS SI FORT

LE TITANIC COULE TOUT LE MONDE EST MORT

NOUS ON PART SUPER VITE ON FAIT SEMBLANT DE RIEN

ON CONTINUE NOTRE ROUTE TOUS FEUX ETEINTS

OUI JE SAIS C’EST PAS BIEN - OUI JE SAIS C’EST PAS BEAU

MAIS SI ON RESTE LA ON VA L’AVOIR SUR LE DOS

ON FAIT LES GUGUSSES A BORD DU NAUTILUS

AVEC LE CAPITAINE NEMO ET LE COMMANDANT COUSTEAU

ON PREND D’ABORD L’APERO SUR LA CALYPSO

ET ON S’FINIT A LA VODKA SUR LE COSTA CONCORDIA

LES VAGUES ET LE PINARD CA FAIT TANGUER LES BATEAUX

ET QUAND JE DIS VAGUES JE DIVAGUE PAS C’EST VACH’MENT HAUT

ON ENTEND AU LOIN LES SIRENES CHANTER

C’EST UN BATEAU DE POLICE QUI TRAQUE LES MARINS BOURRES

ILS VEULENT NOUS FAIRE SOUFFLER DANS LE BALLON - FF

MAIS NOUS MET LES VOILES ON RENTRE A LA MAISON

ENFIN VOILA LA COTE ENFIN VOILA LE PORT

ET CA ME DONNE ENVIE DE MANGER UNE….

ON FAIT LES GUGUSSES A BORD DU NAUTILUS

AVEC LE CAPITAINE NEMO ET LE COMMANDANT COUSTEAU

ON PREND D’ABORD L’APERO SUR LA CALYPSO

ET ON S’FINIT A LA VODKA SUR LE COSTA CONCORDIA

C’EST PAS D’LA PIQUETTE SUR LE QUEEN ELISABETH

ON BOIT DE LA GUINESS A BORD DU PACIFIC PRINCESS

ON S’ENFILE QUELQUES ROSÉS SUR L’ARCHE DE NOÉ

AVANT DE FINIR LE BAILEYS SUR L’EXXON VALDEZ