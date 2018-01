Olivier Norek raconte la jungle de Calais... (Best of)

"Entre deux mondes", un thriller inspiré de faits réels est le quatrième roman d'Olivier Norek.

Ancien lieutenant de police, Olivier Norek s'éloigne dans ce roman de son personnage fétiche pour nous plonger dans la jungle de Calais. Il raconte l'histoire de deux flics : l'un français, Bastien, et l'autre étranger, Adam. Fuyant un régime sanguinaire et un pays en guerre, Adam a envoyé sa femme Nora et sa fille Maya à six mille kilomètres de là, dans un endroit où elles devraient l'attendre en sécurité. Mais à son arrivée, Adam ne parvient pas à retrouver sa famille. Ensemble, les deux policiers vont tenter de percer à jour cette disparition et vont beaucoup apprendre l'un de l'autre...

Au niveau littéraire et au niveau policier, c'était assez intéressant parce que dans la jungle de Calais on ne peut pas enquêter. Il n'y a pas les cinq piliers de l'enquête : les témoignages, l'ADN et les empreintes digitales, les mails, la téléphonie et tout ce qui est les réseaux sociaux. Or, on a accès à rien ! Il s'agissait d'inventer une enquête dans le seul endroit en France où on ne peut absolument pas enquêter.

Olivier Norek est également petit-fils de Polonais et c'est aussi cette partie de lui qui l'a poussé à enquêter sur ce qui se passe à Calais. Pour le grand public, entendre parler de flux migratoire, de vague migratoire, etc. peut faire peur !

Comme toutes les peurs et phobies sont basées sur l'ignorance, j'ai pris mon sac à dos et je suis allé dans la jungle de Calais pour pour les rencontrer, pour ne plus en avoir peur.

Pendant trois semaines, l'auteur de "Entre deux mondes" a vécu à la fois avec les migrants et les policiers. L'objectif était de comprendre l'envers du décor. C'est en assimilant tous les détails de la vie du camp qu'il a été possible pour Olivier Norek de donner à ses personnages une dimension ultra-humaniste pour qu'ils véhiculent l'histoire aux lecteurs. Mais ce roman, c'est aussi l'histoire des policiers, ces "épouvantails" qui ont pour mission d'empêcher les migrants d'atteindre leurs objectifs. Avec une autre perspective, les bras armés de l'Etat ne tentent peut-être que de sauver l'économie d'une ville, celle de Calais...