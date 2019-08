Olivier Laurent redonne vie aux textes de Jacques Brel...Best Of !

OLIVIER LAURENT imite JACQUES BREL - 18/06/2019 Olivier Laurent mélange parfaitement humour, ambiance, émotion et performance vocale absolue. Ce qui fait de lui un humoriste hors pair. Le temps d'une soirée, venez assister à un concert exceptionnel réunissant les plus grands de la chanson : Jacques Brel, Johnny Hallyday, Yves Montand, Louis Armstrong, Joe Cocker, Franck Sinatra … Fort de nombreux talents, l'un d'eux est sa parfaite maîtrise du français, du néerlandais et de l'anglais. Mais également de leur sens de l'humour respectifs. Artiste international, son talent le conduit dans de nombreux pays: Belgique, France, Luxembourg, Suisse, Hollande, Russie...