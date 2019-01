Ce matin, Julie Compagnon nous emmène dans le monde de Vanessa Paradis et d'Olivier Kaye. Deux univers et deux buts différents, mais une seule passion : la chanson.

Olivier Kaye espère bien représenter son pays à l'Eurovision !

Olivier Kaye - © Tous droits réservés

Olivier Kaye, talent issu de The Voice Belgique, pourrait et espère représenter la Roumaine au concours Eurovision, en 2019.

Après avoir remporté en août dernier le premier prix au Cerbul de Aur, un concours de chant international, c'est avec le titre Right Now, une chanson née d'une rencontre avec un artiste roumain, Ovi, qu'il espère représenter son pays de cœur.

Il est actuellement en demi-finale, face à 24 autres artistes.

Rendez-vous le 10 février pour les pré-sélection !