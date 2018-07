"Olivier Giroud le beau gosse"... Quand le charme contre-attaque !

Petit détour par la librairie avec Cyril qui épingle pour nous les dossiers scientifiques ou plus coquins mis en avant au coeur de nos magazines.

- Le Moustique : "La roulette Russe... Les retombées économiques du Mondial. L'effet est plus que positif... sur la vente des boissons qui coule à flot - Côté recettes, c'est x10 ! La croissance du pays fluctue selon le gagnant - le perdant... Une victoire sur toute la ligne ou une perte sur tout le territoire !

- Paris Match : "Olivier Giroud, le beau gosse"... On aime ou pas, Giroud exhibe ses charmes. Pour Sarah Visse c'est chadli qui a toutes ses faveurs avec sa petite queue sur la tête... Le 8/9 frétille ce matin, le plateau devient coquin !

Et Flair sera aussi de la partie : " Torride, le sexe dans l'eau" ...Une journaliste a testé. Serait-ce le top , serait- ce le must que de faire l'amour dans l'eau... Et bien NON... Un instinct de tous les dangers, amoureux... circulez.

Le Moustique : "Appartement à vendre... Ostende et Knokke sont les plages les plus populaires et englobent 40% des transactions"

- Match : "Vous ne serez pas surpris ... Nos prochaines chansons sonnent comme du ABBA"... Un retour copie conforme annoncé.