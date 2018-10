Obispo... Le petit coup de peps just for men !

Yes, c'est jeudi et qui dit jeudi dit ... Séance relooking avec notre expert David Jeanmotte qui sublime trois personnalités mises ce jour sur le banc des "relookés" !

- - © Tous droits réservés

Pascal Obispo... 53 ans - la barbe grise lui donne un petit coup de vieux et donc on re-dynamise tout ça ! on va dès lors la colorer quelque peu ainsi que les sourcils avec un produit Just for men... Histoire de redessiner plus subtilement le visage aussi.

Pour les cicatrices là on passe au chimique ! Et oui, on envisage le peeling glycolique pour avoir une nouvelle peau, le résultat est bluffant. Un soin a faire impérativement chez un dermato ! Et dans la foulée, on évite de boucher les pores lors du maquillage en utilisant des poudres minérales.