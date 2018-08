Nutri-score... La pastille pour mieux manger !

Petit détour par la librairie avec Audrey qui épingle pour nous les dossiers les plus croustillants au coeur de nos magazines.

- Le Moustique : "Les Eagles détrônent Michael Jackson en terme de vente d'album! " 33 Millions pour l'album thriller , Les Eagles passent en tête tout en sachant toutefois qu'on prend en comte tout ce qui est digital !

- Trends : "Vous voulez vendre ? Les 7 phrases à ne jamais dire"... "nous avons acheté autre chose, nous en voulons autant, c'est mon mari qui a tout refait, ..." - des phrases que ne joueront pas en votre bonne faveur.

- Soir Magazine : "Emplois vacants à Buckingham Palace" - Oui vous pouvez travailler pour la Reine d' Angleterre - Lustrer les joyaux de la Reine ? Eh ... non. Il y a au total 10 offres qui ont été postées comme cuistot et là si vous êtes français c'est mieux, c'est chic. Tout le monde a le droit de postuler et donc à vous de jouer.

- Ciné Télé Revue : la photo de la semaine "Plus de peur que de mal" - un cliché impressionnant de cette collision sur le circuit de Spa Francorchamps... Et oui c'est cher pour faire 100 mètres finalement mais tout le monde s'en sort sain et sauf.

- Le Moustique : "La pastille pour mieux manger. Le logo Nutri-score débarque sur nos emballages". Des médecins, des nutritionnistes , ... qui q'appuient sur les nutriments à éviter ou ceux à favoriser. Ils ont étalbis un classement de ce qui est bon pour la santé. C'est une couleur - des lettres qui vous permettent d'identifier les aliments favorables sur le plan nutritionnel... ou pas !