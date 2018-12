Nouveau look et nouvel album pour Loïc Nottet

Loïc Nottet

Vendredi sortait le nouveau single de Loïc Nottet. Après 1 an et demi, le voilà de retour avec un nouveau look et pour le début d'année 2019, un nouvel album.

C'est donc avec le titre "On Fire" qu'il nous plonge dans son univers à la fois pop et pimenté de quelques influences urbaines.