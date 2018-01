Nos footballeurs sont en colo !

8/9 - © Tous droits réservés

On jette un oeil sur le DAKAR qui n'est plus en Afrique depuis longtemps mais qui a gardé son appellation. Ca fait 10 ans déjà que ce rallye a déménagé en Amérique du Sud. On est loin de ce Dakar qui faisait rêver ! Il y avait de l'inédit, de la découverte,... Il y a moins cette notion d'aventure, la résonance n'est plus la même médiatiquement non plus. Ce Dakar connait étrangement un pendant en Afrique qui épouse les mêmes tracés que l'ancien... Un paradoxe ! C'est une aventure plus ouverte aux amateurs... A chacun son Dakar selon affinités.