Nicolas Sirkis joue le blond platine !

Adamo, Nicolas Sirkis et Christopher Froome : trois personnalités sont sous l'expertise de notre talentueux relooker David Jeanmotte.

On ouvre le bal avec Adamo qui vient juste de sortir un tout nouvel album : "Si vous saviez". Et bien Oui on veut bien savoir quelle serait cette petite note touchy et tendance pour être encore plus au top... modèle David !?!