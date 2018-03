Philippe Lichtfus nous a fait l'honneur d'être en nos studios ce matin pour nous présenter son livre Ne dites plus bon appétit, dites…

Ce guide des bonnes manières nous apprendra comment nous comporter dans n’importe quelle circonstance.

Vous frôlez la crise d’angoisse à l’idée de recevoir vos beaux-parents à dîner ? Vous ne savez jamais s’il faut faire la bise ou serrer la main ? Vous ne connaissez pas les bonnes formules à employer dans un mail ? Tout ça c’est fini. Grâce à ce manuel, vous communiquerez comme il faut.

Le guide pratique des bonnes manières...

Tout ce qui a été écrit provient depuis le 19ème siècle et on applique ces bonnes convenances encore aujourd'hui, enfin, on prétend encore les appliquer... Tout ressemble encore à ça. Philippe Lichtfus dépoussière tout cela et nous apprend à respecter ces bonnes manières tout autant qu'à ne pas les respecter. C'est de la communication sociale collective plus qu'autre chose.

On garde le fondamental utile dans nos rapports avec les autres aujourd'hui et on supprime le superflu qui date d'une époque qui n'est plus la nôtre !

Ne dites pas "bon appétit", ne dites pas "à vos souhaits", ne dites pas "je m'excuse", ...

99% des personnes utilisent ces expressions et on ne les condamne pas, loin de nous cette idée mais une petite remise à jour serait peut-être utile pour être au top des bonnes manières.

Notre invité décortique quelques expressions d'antan et en donne toute leur déraison du jour. Le guide des bonnes manières, un livre dans lequel il semble bien utile de s'y replonger.