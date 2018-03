Nathalie Baye et Shy'M : deux femmes au Top... modèle !

Le 8/9 - © Tous droits réservés

Nathalie Baye a 69 ans... Elle a ses petites rides mais elle est sublime, elle a un beau maquillage. Pour rajouter de la fraîcheur... Voici les bons plans : A un certain âge, il faut impérativement utiliser un maquillage le plus clair possible - ne négligez pas vos sourcils s'ils sont grisonnants - il faut re-pigmenter la lèvre mais aussi au niveau des pommettes on se joue d'un peu plus de blush Nathalie ! Côté paupières : maquillez d'abord la paupière un peu plus lourde que vous raccorderez avec la paupière mobile - On est ainsi reparti pour 10 ans de plus au top... Modèle.