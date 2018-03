Nafi Thiam et Claude Barzotti sont sur le banc des relookés !

Nafissatou Thiam... La belle Nafi ! Adieu les frisottis, voici les petites astuces pour en venir à bout des cheveux crépus... On utilise des masques nourrissants et des bains d'huile pour un effet plus lisse - moins crépu - pour assoupir le tout ! Il faut absolument que le tour du visage soit bien nourrit aussi. On utilise des produits sans silicone bien entendu comme de l'huile de jojoba, de coco ou d'abricots qui sont parfaits. Si le cheveux est très très sec on n' utilise pas de shampoing mais bien un conditionneur qui va assouplir davantage et on n'oublie pas non plus le tout bon plan du coussin d'oreiller recouvert de soie ou de satin.

Claude Barzotti... 64 ans - Il est dans une forme que David qualifiera plutôt de "ronde" et donc on se joue du blazer pour redonner de l'épaule et une dynamique au niveau du corps. On n'utilise pas des motifs & imprimés trop gros pour ne pas accentuer l'arrondi du ventre - si vous optez pour une chemise : prenez une chemise tissée dans un sens et dans l'autre pour atténuer l'ombre du ventre - pour les pulls optez pour le col en V - et surtout prenez des vêtements ajustés sinon ça ne ressemble à rien ! Ici, sur ce cliché photo, Claude aurait dû privilégier une chemise un peu plus foncée. Et le petit gilet quand on a un trois pièces, ça cache le ventre et c'est top... modèle !