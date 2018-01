Mylène Farmer désarçonne ses fans !

Julie nous hisse au coeur de l'actualité musicale ce mardi et épingle pour nous des albums très attendus !

Mylène Farmer... La Queen met fin à deux ans de silence. Elle publie enfin un nouvel album intitulé Rolling Stone. La chanteuse se met au goût du jour - ça surprend à la première écoute - parfois à la deuxième aussi - voire la troisième et puis... ! Les fans sont très désarçonnés mais la chanteuse assume son renouveau. Un virage plutôt réussi dixit Julie.

Coeur de Pirate... 10 ans qu'elle est sur le devant de la scène et là elle nous offre un album titré "prémonition" ... Ah oui ces relations toxiques que l'on répète encore et encore ! On reconnait la voix d'ange de la chanteuse, son empreinte si singulière - sa voix d'ange. Coeur de Pirate, c'est une réelle identité vocale et musicale très marquée.

Kylie Minogue... Oui, après 4 ans de silence et hop elle nous sort un 14ème album studio et un single : Dancing. Un album enregistré à Nashville. Le coup de coeur de Julie !