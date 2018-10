Mustii juste IMPERIAL !

Le chanteur et acteur belge Mustii était avec nous ce matin pour nous présenter son nouvel album 21st Century Boy, sorti vendredi.

Après ses singles Feed-me, Golden Age ou The Darkest Night, Mustii vous propose son tout premier album.

L’album 21st Century Boy, c’est l’histoire d’un garçon envahi par la solitude, qui ne comprend pas le monde qui l’entoure.

"Mustii impérial"

Le chanteur était sur scène vendredi à la suite de la sortie de son album... Il était juste "Impérial" tout comme son public - c'était chaud, il y avait un côté surexcité lors de cette première.

Petite anecdote d'ailleurs, le chanteur s'est vu lancé à la figure un string turquoise ! "Je suis prêt à la rendre - il ne me va pas et est usagé en plus" ! Oui - un concert en mode surexcité visiblement.

Une empreinte visuelle d'exception...

Visuellement, il est une empreinte et un travail très précis. Jordan Magnet est scénographe au talent fou. Je voulais cette couleur blanche - laiteuse comme sur l'album - une teinte très fantomatique - dramaturgique. C'était juste magnifique et ce y compris avec les sublimes costumes.

Il y a un un travail très précis derrière tout ça, ça a pris du temps. L'EP est sorti en 2016 et l'album 2 ans plus tard ! C'est le temps nécessaire pour un album mais je l'avais annoncé trop tôt.

What a day, Blind - Safety Zone - ... D'excellents morceaux dont ce dernier enregistré en life dans une église orthodoxe à Bruxelles. C'était juste magique et je voulais garder ce son - cette prise pour ne rien dénaturer !

L'exception Warner...

Vous êtes le seul artiste belge francophone chez Warner ! C'est une belle motivation plus qu'un pression, c'est une très bonne équipe qui se trouve derrière moi.

Mustii est aussi comédien sous son vrai nom : Thomas Mustin. Vous le retrouverez bientôt dans la saison 2 de la série télé belge La Trêve et il incarnera Hamlet au théâtre en 2019.

En concert :

Le 20 octobre à BRUXELLES – L’Ancienne Belgique.

Le 26 octobre à CHARLEROI – L’Eden.

Le 9 novembre à LA LOUVIERE – Le Palace.

Le 10 novembre à MARCHE-EN-FAMENNE – Maison de la culture.

Le 17 novembre à LIEGE – Reflektor.

Le 7 décembre à LOUVAIN-LA-NEUVE – La Ferme du Biéreau.

Et le 23 février 2019 à BRUXELLES à l’Ancienne Belgique.