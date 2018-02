Mosimann FOREVER !

(Quentin) Mosimann était avec nous ce matin pour nous présenter son nouveau titre Forever et ses concerts en Belgique... Yes !

On se souvient de son dernier titre Never let you go l'an dernier dont l'écriture était le fruit d'une collaboration avec David Taylor. Pour Forever, Mosimann convoque à nouveau David Taylor, cette fois pour la partie vocale de son tout nouveau single…

Alors Quentin Mosimann ou Mosimann ?

Bon déjà on l'appelle comme on veut ! Mais à l'étranger, "Quentin" n'est pas si facile à prononcer et donc ceci explique cela, Mosimann ça fait l'unanimité - tout le monde arrive à le dire.

Never let you go... Ca démarre en Russie ! Ca a été la folie sur ce morceau. Un retour à la pop électro - un titre un peu moins dur ? Oui - "J'avais envie de savoir ce que ça faisait d'être diffusé en radio,(rire) de voir que les gens chantent nos chansons et ça fait du bien ! "

Le nouveau titre : FOREVER... Le clip a été tourné dans le désert de l' Arizona, c'était incroyable car les gens que l'on voit dans ce clip ne sont pas des acteurs. il y a une espèce d'authenticité, d'émotion... Et ça se ressent !

David Taylor ... C'est à l'issue d'une rencontre dans un bar aux Pays-Bas qui a fait que aujourd'hui vous bosser ensemble ! "Oui, on a eu un coup de coeur artistique". On est devenu potes - il chante aussi sur ce dernier morceau.

On s'affirme tellement avec le temps, on mûri et donc il y a des choses que je n'ai plus envie d'entendre nous révèle Quentin à l'écoute de l'un de ses titres où il officie en tant que chanteur !

A ne rater sous aucun prétexte ... A L'ancienne Belgique ce sera truffé de surprises; une façon de remercier de tout ce qui m'est arrivé ces dernières années - ce sera exceptionnel. Aussi on le sait Quentin sur scène, c'est juste de la foliiiie !

A l’Ancienne Belgique le 22 mars mais aussi aux Francofolies de Spa le 21 juillet.