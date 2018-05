"Mon Ket", c'est LA sortie ciné made in Belgium de la semaine !

Mon Ket...

c’est LA sortie made in Belgium de la semaine ! Mon ket : le premier film réalisé par François Damiens ; L’acteur belge le plus populaire, le plus attachant, le plus proche de son public aussi… bref, quelqu’un qu’on adore ! Retour aux caméras cachées pour celui qui, depuis ses embrouilles, nous a prouvé qu’il était aussi doué dans le drame que dans la comédie. Mais attention, des caméras cachées de haut-vol, qui ont demandé des mois et des mois de préparation, elle sont tellement bien fichues qu’on se demande tout le temps comment lui et son équipe ont peu logistiquement mettre en place des pièges d’une telle ampleur. Mais surtout, quel bonheur cet humour totalement politiquement incorrect, vu qu’on peut quand même plus trop rire de rien ces derniers temps, il va super loin Damiens : je valide totalement ! Le film est tendre, bienveillant, il transpire la belgitude, et Damiens nous prouve encore qu’il est LE roi de l’impro en caméras cachées !