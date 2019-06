Soir MAG" Mon chien et mon chat sont connectés " La gamelle à reconnaissance faciale "Mookie" est équipée d’une caméra qui n’ouvrira la trappe que lorsque l’animal aura été identifié. Incroyable mais vrai : les gadgets électroniques pour animaux de compagnie sont sur le point de proliférer. Tentative de catalogue. Reconnaissance faciale pour mon " Poupousse ", GPS pour mon " Milou " ? Les aventures de " Tintin et Milou " ne s’écriraient peut-être plus tout à fait de la même manière parce que désormais, on peut conserver une trace permanente de son chien, où qu’il soit parti vadrouiller, grâce à un collier GPS. Disons-le tout net : le traçage, c’est un peu le b.a.-ba de la haute technologie appliquée aux animaux. Car ce qui se dessine maintenant, faisant appel à des technologies d’intelligence artificielle, de reconnaissance faciale et de RFID (de l’anglais " radio frequency identification ", soit la radio-identification, en gros les badges que vous avez pour entrer au boulot), ouvre des perspectives étonnantes pour ceux qui ont un ou plusieurs animaux de compagnie. L’Europe reste, pour le moment, un peu timide par rapport à ces innovations technologiques. Mais sachez qu’aux États-Unis, moins frileux sur ce plan, le marché des gadgets électroniques pour chiens et chats représentait d’ores et déjà un chiffre d’affaires 233 milliards de dollars en 2018 !

Ciné Télé Revue" « Je suis fier de ce petit bonhomme »" ; - © Tous droits réservés A l’occasion de la fête des Pères, le journaliste de la RTBF a accepté, pour la première fois, de poser avec son fils, Harry. Une rencontre placée sous le signe de la tendresse. Harry est né le 24 août 2017. Ce n’est donc pas encore cette année que vous aurez droit au traditionnel cendrier en plâtre… En effet. Mais comme il est très petit, chaque journée avec lui est intense. Il est dans une phase où il se développe de plus en plus, il commence à faire des syllabes, tout en interagissant par le regard. Tous les soirs, je m’endors avec lui car il veut absolument son papa. Au final, ces beaux moments sont plus forts qu’un petit bricolage venant de l’école. S’agit-il d’une fête que vous attendez néanmoins avec impatience, ou pas?? Oui, bien entendu. C’est vachement symbolique.

Soir Mag" 245 g : le bébé le plus léger du monde !" ; - © Tous droits réservés On a craint le pire le mois de décembre dernier, lorsque, après 23 semaines et trois jours de grossesse, une femme enceinte a dû être admise à la maternité de l’hôpital Sharp Mary Birch de San Diego en Californie. À cause de complications, la vie de la maman était menacée. Elle était atteinte d’hypertension artérielle associée a à un excès de protéines dans les urines, ce qui est une cause fréquente de mortalité maternelle et néonatale. Les médecins ont donc dû, pour la sauver, pratiquer une césarienne en urgence, ne se faisant guère d’illusion sur le destin du bébé, condamné selon eux àune mort certaine. Ils avaient même déjà préparé le papa à cette éventualité. Mais le nourrisson, une petite fille, s’est accroché à la vie. Mesurant 23 cm et pesant 245 grammes à la naissance, le bébé le plus petit et le plus léger du monde a survécu !