Mon Bébé...Une comédie fusionnelle sur les relations mère-fille

Mon Bébé, DESTROYER, T HE AFTERMATH (Cœurs ennemis) et STAN & OLLIE sont au rendez-vous cette semaine !

MON BÉBÉ

Comédie française de Lisa Azuelos avec Sandrine Kiberlain, Thaïs Alessandrin, Victor Belmondo, Patrick Chesnais.

Jade est la cadette d'une famille de trois enfants. Sa mère Héloïse stresse à l'idée que sa fille parte au Canada et quitte le nid familial. Fusionnelle avec " son bébé ", elle repense à leurs souvenirs partagés, et filme avec son iPhone pour profiter de ces derniers moments ensemble pour que rien ne lui échappe.

Le film a raflé le grand prix au festival (du film de comédie) de l’Alpe D’huez et meilleure actrice pour Kiberlain

Les relations mère-fille, c'est un sujet que Lisa Azuelos connait bien ! L’énorme succès de LOL (Laughing Out Loud) il y a 10 ans : c’était elle !

Après Sophie Marceau, c'est au tour de Sandrine Kiberlain de conjuguer vie active, vie de maman, et quand il reste de la place : vie amoureuse ! A ses côtés, plein d’acteurs débutants : un certain Victor Belmondo (petit fils de) et Thaïs Alessandrin, la propre fille de la réalisatrice !

Le propos est pertinent mais je n’ai pas trouvé l’histoire très prenante… On s’ennuie un peu…

Pourtant les acteurs se donnent, il y a une belle alchimie, les rapports familiaux sonnent hyper naturels mais rien de transcendant dans le quotidien de cette famille bobo trop cool pour être vraie…. Si ce n’est Sandrine Kiberlain, super attachante et super à sa place dans le registre de la comédie.