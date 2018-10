"Moi Bourgmestre,..." - Les coulisses en revue !

"Moi Bourgmestre, ..."

Caméra légère à l'épaule, Gilles a parcouru 100 villes au coeur de la Wallonie et Bruxelles afin de sonder les citoyens sur leurs perspectives à venir s'ils étaient bourgmestre. 15 communes furent dans le viseur de cette opération.

C'est du temps, une journée de tournage par ville, trois semaines de tournage dans l'ensemble, ... On est parti avec une petite caméra qu'on avait équipée d'un petit carton qui spécifiait le propos. "Nom, prénom, ... Moi bourgmestre je ..."

Près de 1000 personnes furent ainsi interrogées et le cri du coeur fut sans conteste le thème de la propreté !

Les aléas du tournage...

On a beau tout faire pour ne pas être interrompu mais on a tout eu : les bébés, les sirènes des policiers, les téléphones, ... plein de petits bugs !

Les moments mignons...

Ce qu'en pense les petits bouts de chou - c'était des moments mignons. "On a interrogé les plus petits" et leurs idées sont intéressantes : ils voudraient plus de crèches, de cantines convenables, ... ou encore une demande bien belge :

"plus de potagers pour avoir plus de patates et donc plus de frites... c'est ça la Belgique ! "

Les adultes sur-investis...

On ne les arrêtait plus, ils étaient plus qu'investis dans leur rôle de Bourgmestre !

Voilà un petit focus, au lendemain de ces élections, de tous ces moments citoyens capturés par Gilles ces semaines durant !