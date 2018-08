"Mission impossible" top 6ème... Gros succès possible !

MISSION IMPOSSIBLE...

... Gros Succès possible ! C'est un film très rythmé avec une chouette intrigue et de l'action à tout rompre. Un film tourné en grande partie à Paris qui a su se jouer de gros investissements pour la réalisation du film en cette ville. Et puis le grand retour tant attendu de Tom Cruise qui ne s'en est pas sorti sans égratignures durant le tournage.

Ethan Hunt (Tom Cruise), accompagné de son équipe de l’IMF - Impossible Mission Force (Alec Baldwin, Simon Pegg, Ving Rhames) et de quelques fidèles alliées (Rebecca Ferguson, Michelle Monaghan) sont lancés dans une course contre la montre, suite au terrible échec d’une mission.