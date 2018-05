MILF... Une comédie qui sent bon la crème solaire !

On retrouve Cathy Immelen en direct de Cannes et sous la grisaille visiblement. Une météo en demie-teinte assez raccord avec les films présentés d'ailleurs.

Pour y mettre un peu plus de lumière, tournons les projecteurs sur les sorties ciné au coeur de nos régions où il y fait plus beau ! Cathy nous a laissé en mémo ses critiques plus réjouissantes et notamment sur MILD : une comédie qui sent bon la crème solaire avec un trio de charme à en faire fondre plus d'un. Enfin un petit rayon de soleil à l'écran... Total !