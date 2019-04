MID-90'S, un film tendre et bienveillant à voir avec les ados !

" MID-90'S ", " AVENGERS ", " DUELLES " et " AT ETERNITY’S GAT E "sont au rendez-vous cette semaine !

Encore un mot sur la bande son : démente ! On y croise Nirvana, les Beastie Boys, les Pixies, ou Cypress Hill ! Un régal !

Ça ressemble à du Larry Clark , mais c’est beaucoup plus subtil, authentique et bienveillant.

C’est le premier film réalisé par l’acteur Jonah Hill . On l’a beaucoup vu dans des comédies potaches (21 Jump Street, Superbad) et il se révèle un réalisateur inspiré et ultra doué.

À Los Angeles, au milieu des années 1990, Stevie, 13 ans, peine à trouver sa place dans sa famille, entre une mère absente et un grand frère caractériel. Quand une bande de skateurs le prend sous son aile, il va vivre l’été de sa vie.

Comédie dramatique américaine de Jonah Hill avec Sunny Suljic , Katherine Waterston (Les Animaux fantastiques) et Lucas Hedges (Three Bilboards).

AVENGERS : ENDGAME

Film de super-héros américain de Anthony et Joe Russo avec Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo, Scarlett Johansson, Chris Hemsworth, Brie Larson et bien d’autres encore !

Après leur défaite face à Thanos dans le film précédent, les Avengers et les Gardiens de la Galaxie, ayant survécu à son claquement de doigts qui a pulvérisé " la moitié de toute forme de vie dans l'Univers ", vont essayer de trouver une solution pour ramener leurs coéquipiers disparus et vaincre l’ennemi le plus puissant qu’ils aient connus…

Voici enfin, quelques semaines après Captain Marvel, le 22ème film des studios Marvel ! Avengers : Endgame est la suite ultra attendue d'Avengers : Infinity War (sorti l'an dernier), le film le plus cher de l'histoire du cinéma : 500 millions de dollars de budget, et surtout l’un des plus gros succès de tous les temps au box-office mondial !

La suite va donc donner une réponse après la fin ultra haletante et stressante d’Infinity War qui nous avait laissé un peu dans le stress…

C’est donc très clairement le film de super-héros majeur de cette année !

On peut parier sans risque que ce sera l’un des plus gros succès de l’année et aussi le film qui va s’avérer déterminant pour le futur de l’univers Marvel au cinéma !