Mickey met la main sur les Simpson... Ca sent le monopole !

Petit détour par la librairie ce matin avec Cyril qui épingle pour nous les faits d'actualité qui font la Une des journaux.

- Sud Presse : "le match des bouées..." Licornes et flamands roses se livrent bataille. Tout est parti d'instagram et de ces stars qui s'affichaient avec une de ces bouées... depuis le marché n'est pas prêt de couler - c'est tendance - licornes - flamands roses se jettent à l'eau.

- La Libre : "Plus de 500 distributeurs de billets ont été supprimés entre 2015 et 2017" - Au total c'est 519 distributeurs en moins sur le marché. On sait pourtant que le Belge est dans le top trois des personnes qui utilisent le plus de cash. La moyenne d'un retrait est de 142 euros, c'est énorme !

- La DH : "les ventilateurs nous rendent malades"... Et oui, vous allez peut-être mourir ! Un gros pic de laryngites et de sinusites est à déplorer en raison de l'usage abusif de ces ventilateurs. Faites-en bon usage, c'est pour votre capital santé !

- Au pays des merveilles : "Mickey met la main sur les Simpson"... 71 milliards de Dollars seraient injectés pour acquérir l'univers des Simpson. Ca ferait de Disney le leader qui aurait ainsi le monopole du divertissement... Affaire à suivre !